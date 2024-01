Alpha Metallurgical Resources ist zurück!

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Alpha Metallurgical war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an sieben Tagen die negative Stimmung überwog. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha Metallurgical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 206,07 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 365,72 USD (+77,47 Prozent Unterschied), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (282,8 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+29,32 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Alpha Metallurgical-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat immer schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen im letzten Monat häufiger erwähnt und erhielt vermehrt Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das Gesamtrating für die Alpha Metallurgical-Aktie basierend auf dem Sentiment und Buzz ist somit "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alpha Metallurgical-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Insgesamt ist die Stimmung unter Anlegern bezüglich der Aktie von Alpha Metallurgical negativ, jedoch zeigt die technische Analyse sowie die Auswertung des Sentiments und des RSI eine positive Tendenz.