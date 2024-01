Alpha Markets Consulting UK Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Alpha Markets Consulting schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Professionellen Dienstleistungen. Der Unterschied beträgt 8,19 Prozentpunkte (3,42 % gegenüber 11,61 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Alpha Markets Consulting bei 370 GBP liegt und somit mit -6,09 Prozent Abstand vom GD200 (394 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 374,63 GBP auf. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,24 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Alpha Markets Consulting als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Alpha Markets Consulting diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In fundamentalen Kriterien betrachtet hat die Alpha Markets Consulting ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 52,78) liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt (ca. 40 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Alpha Markets Consulting somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.