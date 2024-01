Alpha Markets Consulting UK Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Alpha Markets Consulting zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 394 GBP verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 370 GBP liegt und somit einen Abstand von -6,09 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 374,63 GBP, was einer Differenz von -1,24 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell zeigt der RSI für die Alpha Markets Consulting einen Wert von 90,91, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 43, was signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Alpha Markets Consulting weitgehend neutral sind. Weder positiven noch negativen Ausschläge wurden verzeichnet. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 31, was bedeutet, dass die Börse 31,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Alpha Markets Consulting zahlt. Dies ist 40 Prozent weniger als der Durchschnittswert in der Branche. Daher wird der Titel als unterbewertet betrachtet und auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.