Alpha Lithium: Zurück auf Erfolgskurs?

In den letzten Monaten geriet die Aktie von Alpha Lithium zunehmend unter Druck. Von Februar bis April mussten die Aktionäre eine unangenehme Korrektur verfolgen, die den Wert der Aktie zeitweise um mehr als ein Drittel sinken ließ. Mitverantwortlich dafür waren auch fallende Lithiumpreise.

Ende April stabilisierten sich jedoch diese Preise wieder etwas und es wurden keine neuen Tiefstände für das Metall erreicht. Obwohl die Preise noch immer deutlich unter früheren Rekordwerten liegen, scheint an der Börse wieder mehr Optimismus aufzukommen.

Alpha Lithium zeigt Aufwärtstrend

Dies ist bei vielen Unternehmen aus der Branche spürbar. Bei Alpha Lithium stiegen die Kurse in den letzten vier Wochen um beachtliche 30 Prozent an. Am Wochenende lag der Preis bei 0,84 Euro und vor wenigen Tagen wurde sogar ein Zwischenhoch von 0,90...