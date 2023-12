Alpha Healthcare AcquisitionIII Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Carmell-Aktie zeigt gemischte Signale in der technischen Analyse. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,93 USD, was einem Unterschied von -37,82 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 6,32 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt bei 2,76 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und zu einer "+42,39 Prozent" Bewertung führt. Dies ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Carmell liegt bei 53,57 und der RSI25 bei 33,47, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Carmell in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch zugenommen, was zu einer "Gut"-Bewertung für Carmell auf dieser Stufe führt.