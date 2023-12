Alpha Healthcare AcquisitionIII Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carmell-Aktie zeigt einen aktuellen Wert von 33 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Verglichen mit dem RSI-Wert von 25 Tagen (30,97) ist auch hier die Aktie neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Carmell basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Kommentare und Themen rund um den Wert waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -51,57 Prozent des aktuellen Kurses (3,24 USD) im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (6,69 USD), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (2,59 USD) liegt hingegen um 25,1 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs und erhält deshalb ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die simple Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Carmell deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für Carmell basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.