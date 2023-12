Alpha HPA Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Alpha Hpa-Aktie zeigt, dass sie derzeit 9,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -7,81 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpha Hpa-Aktie zeigt einen Wert von 52 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder als überkauft noch als -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Alpha Hpa.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen zu Alpha Hpa geäußert wurden, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Anlegerstimmung wird daher als angemessen bewertet.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bei Alpha Hpa als durchschnittlich bzw. kaum verändert eingestuft werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bzw. "Schlecht" führt.