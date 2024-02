Alpha Growth Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das dazu dient, einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Alpha Growth. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alpha Growth derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 70,83, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha Growth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,74 GBP. Der letzte Schlusskurs von 1,3 GBP weicht somit um -25,29 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,61 GBP) liegt mit einem Abweichung von -19,25 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird die Aktie von Alpha Growth somit in der einfachen Charttechnik als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Alpha Growth auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln neutrale Themen wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, weshalb die Redaktion zu dem Schluss kommt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen. Die Aktie von Alpha Growth wird somit bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Alpha Growth konnten in den vergangenen vier Wochen nicht ausgemacht werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.