Alpha FX Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Der Aktienkurs von Alpha hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 11,15 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um -6,07 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,22 Prozent im Branchenvergleich für Alpha. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -4,57 Prozent, wobei Alpha 15,72 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Alpha ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass die Relative Strength Index (RSI) für Alpha aktuell bei 81,25 liegt, was auf eine Überkauft-Situation hindeutet. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer neutralen Einstufung auf dieser Basis. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Alpha-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser Wert aktuell 1877,65 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1660 GBP liegt, ergibt sich ein Unterschied von -11,59 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 1683,1 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,37 Prozent). Somit erhält die Alpha-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alpha aktuell 12,12, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 26 liegt. Dadurch ist die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.