Alpha FX Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Alpha mit einem Wert von 12,23 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,28, womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alpha aktuell bei 1980,84 GBP. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 1740 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,16 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage entspricht derzeit einer Differenz von +2,11 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Alpha-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Alpha.

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt waren gegenüber Alpha. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Alpha daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Alpha von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.