Alpha FX Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Alpha-Aktie schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 5,23 Prozentpunkten (0,79 % gegenüber 6,03 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alpha-Aktie überverkauft ist, mit einem RSI von 20,41 über 7 Tage. Der RSI25 über 25 Tage liegt bei 49, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Alpha-Aktie derzeit mit einem Abstand von -11,57 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) bei 1984,59 GBP liegt. Im Vergleich dazu ist das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage neutral, mit einem Unterschied von +4,14 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Alpha-Aktie in der "Finanzen"-Branche mit einer Rendite von 11,15 Prozent überdurchschnittlich abschneidet, während die "Kapitalmärkte"-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,75 Prozent verzeichnet. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.