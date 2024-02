Alpha FX Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse der Aktie Alpha zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1710 GBP um +1,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -11,39 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 77,27 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 51,77, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In puncto Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alpha mit einem Wert von 12,12 deutlich günstiger ist als das Mittel in der Branche "Kapitalmärkte" und somit als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 20,67, was einen Abstand von 41 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Alpha wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt in die positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Alpha auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.