Alpha Copper Aktie: Kann das wirklich sein?

Die Aktie von Alpha Copper wird derzeit aus verschiedenen charttechnischen und sentimentalen Gründen analysiert. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) ergibt sich eine Abweichung von -60 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 0,14 CAD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs mit 0,11 CAD über diesem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei der Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt sich, dass der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 26,67 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Alpha Copper daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Hinblick auf die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich, dass die Aktie in den letzten zwei Wochen von den Nutzern als eher neutral bewertet wurde. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert lassen unsere Redaktion zu dem Schluss kommen, dass die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung erlaubt.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich ein neutraler Trend. Die Diskussionsintensität war mittelmäßig, und die Stimmungsänderung blieb gering. Somit erhält die Aktie von Alpha Copper bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".