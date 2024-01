Alpha Cognition Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Alpha Cognition-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,34 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,66 CAD weicht somit um +94,12 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,44 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+50 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Alpha Cognition-Aktie somit ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Alpha Cognition veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Alpha Cognition liegt aktuell bei 43,75 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Alpha Cognition festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.