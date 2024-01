Alpha Cognition Aktie: Es wird konkret!

Die Alpha Cognition-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,34 CAD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,7 CAD verzeichnet, was einem Unterschied von +105,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,44 CAD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +59,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alpha Cognition-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung rund um die Aktie wird ebenfalls positiv eingeschätzt. Die Kommentare auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Alpha Cognition-Aktie einen Wert von 27,78 für den RSI7 und 35,35 für den RSI25. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Alpha Cognition in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.