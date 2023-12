Alpha Cognition Aktie: Endlich geschafft?

Die Alpha Cognition-Aktie wird derzeit bei 0,33 CAD gehandelt, was bedeutet, dass sie sich +84,85 Prozent über der 200-Tage-Linie (GD200) befindet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,39 CAD, was einer Differenz von +56,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen größtenteils positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Lage wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die langfristige Kommunikation im Netz verzeichnet Alpha Cognition eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpha Cognition liegt bei 30,88, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Alpha Cognition-Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.