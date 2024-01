Alpha Bank AE Aktie: Das war nur der Anfang!

Die Alpha Services And-Aktie wird aufgrund der technischen Analyse mit unterschiedlichen Bewertungen beurteilt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +9,93 Prozent und erhält damit eine "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 1,48 EUR bewertet und erhält ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Stimmungsanalyse in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis bewerten die Alpha Services And-Aktie als "Neutral", was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Alpha Services And-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien, sowie dem RSI mit einem insgesamt "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.