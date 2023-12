Alpha Bank AE Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Olympus":

Aktienkurse können durch verschiedene Faktoren bewertet werden, darunter harte wie Bilanzdaten sowie weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analysten von Alpha Services And haben die Kommentare und Meinungen in sozialen Medien betrachtet und festgestellt, dass diese neutral waren. Allerdings waren die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen in sozialen Medien über Alpha Services And diskutiert wurden, größtenteils positiv. Aufgrund dessen erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Alpha Services And-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 1,39 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 1,5375 EUR deutlich darüber (+10,61 Prozent), wodurch die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,43 EUR) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs (+7,52 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,19) als auch der 25-Tage-RSI (33,37) deuten darauf hin, dass Alpha Services And momentan weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Zusätzlich zur technischen Analyse spielt auch die Stimmung rund um die Aktie eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge in sozialen Medien sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein Bild über die langfristige Stimmungslage. In diesem Fall zeigen die Beitragsanzahl und die Stimmungsänderung eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird Alpha Services And somit hinsichtlich der Stimmung, der technischen Analyse und des langfristigen Stimmungsbildes als "Gut" und "Neutral" eingestuft.

