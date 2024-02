Alpha Bank AE Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Bei Alpha Services And hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes gezeigt. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Insgesamt erhält Alpha Services And für diese Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Alpha Services And derzeit bei 1,48 EUR. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,7075 EUR aus dem Handel, was einen Abstand von +15,37 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 1,59 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +7,39 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume erhält die Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dabei liegt der RSI-Wert für Alpha Services And derzeit bei 64,86, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI damit auch eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand die Aktie von Alpha Services And im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es keine deutlich positiven oder negativen Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Alpha Services And beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.