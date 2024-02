Alpha Bank AE Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse von Alpha Services And-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,48 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,717 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,6 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs von +7,31 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Alpha Services And daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alpha Services And liegt bei 48,03, was als "Neutral" angesehen wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Alpha Services And ist insgesamt neutral, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Alpha Services And aufgrund der genannten Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.