Alpha Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedrigeres KGV deutet in der Regel auf eine preisgünstigere Aktie hin. Im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" liegt das KGV von Alpha mit einem Wert von 466,77 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs ein neutrales Bild für Alpha. Der GD200 liegt bei 8,74 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 8,35 CNH liegt, was einer Abweichung von -4,46 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt einen neutralen Wert, da der gleitende Durchschnittskurs bei 8,33 CNH liegt, was einer Abweichung von +0,24 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres wichtiges Instrument der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI von Alpha liegt bei 73,57 Punkten, was auf eine überkaufte Aktie hindeutet. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt ein neutrales Rating. Insgesamt wird Alpha aufgrund des RSI mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Alpha eine Rendite von 100,41 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.