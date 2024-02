Alpha Acquisition Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Alpha Star Acquisition Corp":

Das Anleger-Sentiment für die Alpha Star Acquisition-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen verbreitet wurden, jedoch in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 10,98 USD, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung erhält. Der GD50 hingegen liegt bei 11,21 USD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der kurzfristige RSI bei 33,33 Punkten liegt und der RSI25 anzeigt, dass die Aktie überverkauft ist. Insgesamt erhält die Alpha Star Acquisition-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.