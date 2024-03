AlphaESS VitaPower: Ihr persönliches All-in-One Balkonkraftwerk mit Energiespeicher

Frankfurt, 21. März 2024 (ots/PRNewswire) -Auch in Deutschland ist AlphaESS schon seit Jahren eine renommierte Marke unter den Anbietern von Stromspeicherlösungen. Vor Kurzem hat das Unternehmen seine erste All-in-One Balkenkraftwerkslösung mit Speicher VitaPower (https://alphaesslife.de/pages/vitapower-balkonkraftwerk-mit-speicher) vorgestellt. Mit dem einzigartigen All-in-One Konzept werden Batterien, Controller, Wechselrichter und Display in ein Gesamtsystem integriert. Dabei benötigen die Kunden nur ein Gerät, das VitaPower System, um ihre eigenen Balkonkraftwerke aufzubauen und zu betreiben. VitaPower beginnt am 19. März mit dem Vorverkauf.Darüber hinaus hat das All-in-One Konzept der VitaPower Anlage einen kompakten Umfang. Es ist lediglich in etwa so groß wie ein Desktop-Computer. So besteht ein kleinerer Bedarf an Platz für die Montage. Das VitaPower ist die ideale Lösung für alle Probleme, die bei der Installation auftreten können. Ohne aufwendige Verkabelung oder Arbeit an den Wänden durchführen zu müssen, sollte man die Installation und Montage innerhalb von 10 Minuten geschafft haben. Das bedeutet, wenn das VitaPower mit den PV-Anlagen über eine MC4-Schnittstelle verbunden wird, kann der Solarstrom im Haushalt verwendet oder eingespeist werden.Ganz gleich ob auf dem Balkon, im Garten oder im Freien, bietet das VitaPower seinen Kunden jederzeit die Möglichkeit an. Die Sonnenenergie zu speichern und bei Bedarf wieder bereitstellen zu lassen, was „selbst generieren für eigene Nutzung" mit dem Konzept „Energy Independent" aber unabhängig von dem Stromnetz ermöglicht. Es wird auch eine Erweiterung der Kapazität bis zu 6,144 Wh unterstützen und umfasst durchschnittlich die Bedürfnisse des Stromverbrauchs bei Familien mit 2–4 Personen.Bei den aktuellen Vorschriften bezüglich der öffentlichen Netzeinspeisung in Deutschland bietet das VitaPower auch die Möglichkeiten, die Ausgangsleistung sowohl mit 600 W als auch 800 W auszugeben. Der Wechselrichter, der im System eingebaut ist, verfügt über eine Leistungsfähigkeit bis zu 2000 W. Diese ist einstellbar, um sich den potenziellen Veränderungen der Regulierungen oder unterschiedlichen Szenen in der Zukunft entsprechend anzupassen. Die VitaPower ist mit dem Konzept „Plug-and-Play" ausgestattet und mit den meisten PV-Anlagen auf dem Markt (mehr als 99%) kompatibel. Mittels 2 MPPT-Anschlüssen wird die Effizienz bei Energiesammeln und Umwandeln optimiert und es unterstützt eine Eingangsleitung bis zu 1200 W.Aufgrund der Alpha-Lite-APP, mit der das VitaPower über WLAN verbunden wird, ist eine Überwachung oder Steuerung des Energieflusses und Verbrauchs mit Hilfe des Smart-Plug-In möglich, um den Energieverlust zu minimieren.Als Teil unserer Aktion führen Sie eine Anzahlung von 100 € aus, um den Frühbucherpreis von 899 € für das All-in-one-Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher (à 1024 Wh) zu sichern und einen bevorzugten Versand zu erhalten. Zusätzlich bekommen die ersten 500 Kunden einen kostenlosen intelligenten Stecker im Wert von 39,99 € (Für die mehr detaillierten Informationen lesen Sie bitte unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen von der Aktion unten), nur während des Frühbucherverkaufs erhältlich. Für mehr Informationen fragen Sie bitte Ihren Ansprechpartner bei uns oder besuchen Sie unsere Website (https://alphaesslife.de/pages/vitapower-balkonkraftwerk-mit-speicher).Vom 5. bis zum 14. März hat AlphaESS Roadshows in vier Städten - Hannover, Berlin, Ulm und Koblenz - veranstaltet, bei denen VitaPower von zahlreichen Installateuren hoch gelobt wurde. Werden Sie jetzt mit VitaPower, dem Balkonkraftwerk mit Speicher, Teil der Energiewende!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367896/image_5003864_72667856.jpFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2367897/image_5003864_72667918.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alphaess-vitapower-ihr-personliches-all-in-one-balkonkraftwerk-mit-energiespeicher-302095717.htmlPressekontakt:Sailan Zhou Email: sailan.zhou@alpha-ess.comOriginal-Content von: AlphaESS, übermittelt durch news aktuell