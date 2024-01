Alpen im Check!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Alpen in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell keine große Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Die Diskussionen über Alpen waren im Vergleich zu normalen Zeiten kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Alpen bei 1962 JPY und ist damit +0,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +0,14 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alpen liegt derzeit bei 40,57 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI erhält Alpen ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da er bei 45,45 Punkten liegt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Alpen ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Alpen aufgrund der Kommunikation in den sozialen Medien und der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft.