Alpen Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktien von Alpen war in den letzten zwei Wochen neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Aktie von Alpen neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 27,96, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 56,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Index.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung in sozialen Medien zeigt sich, dass Alpen über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Alpen derzeit -0,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Aktie von Alpen auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse.