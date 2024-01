Alpen Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Alpen liegt bei 77,08, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,65 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Alpen gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es kein besonders positives oder negatives Interesse seitens der Anleger. Daher wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 1958,54 JPY für die Alpen-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1942 JPY (-0,84 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen nahezu keine Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Für Alpen zeigt sich hier eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Neutral"-Wert für Alpen.