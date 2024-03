Alpen Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der Alpen-RSI liegt derzeit bei 31,71, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 62,03, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse der Alpen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1954,38 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 1964 JPY weicht nur um 0,49 Prozent davon ab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (1984,78 JPY) ergibt sich eine Abweichung von -1,05 Prozent. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Alpen zeigen keine eindeutigen positiven oder negativen Ausschläge. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine grundlegenden Veränderungen in der Kommunikation über Alpen. Die Intensität der Diskussionen liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".