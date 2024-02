Alpen Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die Alpen Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1975 JPY gehandelt, was 0,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei +0,72 Prozent, was zu einer ebenfalls neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Alpen aus charttechnischer Sicht sowohl für kurze als auch für längere Zeiträume als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zu Alpen geben kein eindeutiges Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Alpen bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt Alpen eine durchschnittliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu dieser Einschätzung beiträgt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Alpen liegt bei 75,71, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,62, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht" für die Alpen Aktie.