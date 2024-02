Alpen Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Anlegerstimmung gegenüber Alpen war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Alpen daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Alpen beträgt 38,46, was eine neutrale Bewertung für einen Zeitraum von 7 Tagen und 45,88 für 25 Tage bedeutet. Insgesamt wird Alpen daher auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Alpen in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Alpen-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt auf einem ähnlichen Niveau befindet. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt erhält Alpen daher in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, sowohl in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und den Buzz, als auch in der technischen Analyse.