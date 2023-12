Alpcot Holding ABries B Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Alpcot-Aktie. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alpcot-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 41) als auch für die letzten 25 Handelstage (Wert: 65,04). Die technische Analyse ergibt zudem, dass sich die Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Trend in einem Abwärtstrend befindet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Alpcot. Daher wird die Aktie auch von Anlegerseite mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Zusammenfassend ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.