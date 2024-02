Alpcot Holding ABries B Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Aktie von Alpcot wurde in den letzten Monaten mit mittlerer Diskussionsintensität im Netz diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Wertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Alpcot-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,95 SEK lag, was einem Unterschied von -25,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt lag mit einem Schlusskurs von 1,07 SEK unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alpcot-Aktie momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt wurde über Alpcot in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an einem Tag positive Themen und an zwei Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Alpcot-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.