Aloro Mining, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Dividendenrendite der Aloro Mining-Aktie beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aloro Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,01 CAD weicht somit um -50 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (0,01 CAD) nahe dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aloro Mining-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aloro Mining-Aktie liegt bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Internet und die sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Aloro Mining wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.