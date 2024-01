Die Aloro Mining-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Aloro Mining: Aktienanalyse zeigt unrentables Investment

Die Dividendenrendite von Aloro Mining liegt bei 0 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" ist. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, zeigt Aloro Mining eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Stimmung der Anleger ist ebenfalls neutral, basierend auf den neutralen Kommentaren und Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Aloro Mining aufgegriffen wurden.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Aloro Mining-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft bewertet wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält Aloro Mining daher eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der Dividendenrendite und dem kurzfristigen RSI, während die langfristigen Analysen zu einer neutralen Bewertung führen.