Aloro Mining Aktie: Am Scheideweg

In den letzten beiden Wochen wurde die Aloro Mining von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als neutral eingestuft.

Bei der Analyse der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in den vergangenen Monaten kaum verändert. Daher wird Aloro Mining insgesamt als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage keine Abweichung aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dagegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt, ergibt für die Aloro Mining-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für Aloro Mining.