Alnylam ist zurück!

Die technische Analyse der Alnylam-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs sich auf 186,95 USD beläuft, während der aktuelle Kurs bei 180,52 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -3,44 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 166,15 USD, was einem Abstand von +8,65 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auf langfristiger Basis wird die Alnylam-Aktie von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt, wobei von insgesamt 18 Analysten 10 eine positive und 5 eine neutrale Bewertung abgeben. Auch für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen eine neutrale Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel wird dabei auf 242,54 USD geschätzt, was einer Erwartung von 34,36 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflegesektor hat die Alnylam-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,87 Prozent erzielt, was 86,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt 92,93 Prozent, wobei Alnylam aktuell 119,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Alnylam-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.