Alnylam Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzsprung +118,78%, Gewinnaussichten und Aktienentwicklung

Die Quartalsbilanz des Alnylam Unternehmens mit Sitz in Cambridge, USA steht bald an – in genau 133 Tagen. Wie sehen die Umsatz- und Gewinnzahlen aus? Und wie hat sich die Alnylam Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Am Tag der Bekanntgabe der Quartalszahlen wird das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 20,62 Mrd. EUR haben. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigt. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 317,58 Mio. EUR, nun wird ein Sprung um +118,78 Prozent auf 694,79 Mio. EUR erwartet. Auch der bisherige Verlust soll sich verringern und voraussichtlich um +31,60% auf -149,45 Mio. EUR fallen.

Die Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um...