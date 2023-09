Alnylam Pharmaceuticals Quartalsbericht: Analysten erwarten starkes Umsatzplus und Verlustreduktion

In knapp sechs Wochen wird das Biotechnologieunternehmen Alnylam Pharmaceuticals mit Sitz in Cambridge, USA, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Zahlen. Was kann man erwarten? Und wie entwickelt sich die Alnylam Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die aktuelle Marktkapitalisierung beläuft sich auf beeindruckende 23,34 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung am Tag der Veröffentlichung werden wir Gewissheit haben. Die Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 erzielte Alnylam einen Umsatz von 246,39 Millionen Euro. Nun wird ein Anstieg um beeindruckende 36,70 Prozent auf 371,75 Millionen Euro erwartet. Zudem soll der bisherige Verlust um 56,90% sinken und sich auf -241,17 Millionen Euro...