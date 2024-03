Die Alnylam-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Alnylam verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,99 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Biotechnologie-Branche eine Underperformance von -19,66 Prozent darstellt. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0,1 Prozent, wobei Alnylam 23,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von Alnylam von 148,42 USD eine Entfernung von -17,43 Prozent vom GD200 (179,76 USD), was als "Schlecht"-Signal zu werten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 170,67 USD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -13,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Alnylam-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der Analysten ergab in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen, was zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das mittlere Kursziel für die Alnylam-Aktie liegt bei 253,17 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 70,57 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Alnylam im Vergleich zur Biotechnologie-Branche eine geringere Rendite von 0 % aus, was 2,72 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,72 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".