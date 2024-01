Alnylam Aktie: Ein handfester Grund

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bei Alnylam nicht wesentlich verändert. Es gab keine auffälligen positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Alnylam als neutral eingestuft werden kann. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 43,72 und der RSI25 für 25 Tage bei 33,24, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +2,47 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine Abweichung von +12,36 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend kann Alnylam in Bezug auf die Stimmung, den Relative Strength-Index und die technische Analyse insgesamt als neutral bis gut bewertet werden.