Alnylam Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Biotechnologiekonzern Alnylam hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt positive Bewertungen von Analysten erhalten. Von den 15 Einschätzungen waren 10 Gut und 5 Neutral, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating führte. Allerdings hat sich die Einschätzung in den jüngsten Berichten geändert, da das durchschnittliche Rating für das Alnylam-Wertpapier im letzten Monat "Neutral" war. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 242,54 USD, was einem potenziellen Anstieg um 23,93 Prozent vom letzten Schlusskurs (195,71 USD) entspricht. Aufgrund dessen wird die Alnylam-Aktie weiterhin mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

Das Anleger-Sentiment für Alnylam bleibt ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen besonders mit den positiven Themen rund um Alnylam beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Alnylam-Aktie von 195,71 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er sich mit +4,79 Prozent Entfernung vom GD200 (186,76 USD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist hingegen auf ein "Gut"-Signal hin, da der Aktienkurs einen Abstand von +15,25 Prozent aufweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Alnylam-Aktie unter Berücksichtigung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Alnylam-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (30,38) unterstützen diese Einschätzung.

Insgesamt erhält die Alnylam-Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern positive Bewertungen, während die technische Analyse und der Relative Strength Index auf ein neutrales bis positives Signal hinweisen.

