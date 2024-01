Alnylam Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI der Alnylam-Aktie der letzten 7 Tage: Der Wert beträgt aktuell 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 35,74 weniger volatil als der RSI der letzten 7 Tage und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Analyse des RSI zeigt insgesamt ein "Neutral"-Rating für Alnylam.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum nur eine geringe Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für Alnylam in diesem Punkt führt.

In Bezug auf die Dividende ist Alnylam im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,48 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Aktienkurs von Alnylam hat in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -35,66 Prozent. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 16,85 Prozent hatte, liegt Alnylam 43,72 Prozent darunter. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.