Alnylam Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Alnylam wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 19,69 Punkten, was darauf hinweist, dass die Alnylam-Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 liegt bei 31,93, was bedeutet, dass Alnylam hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse führt.

Im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche hat Alnylam in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 24,79 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -51,66 Prozent im Branchenvergleich für Alnylam. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Alnylam mit 43,65 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Alnylam keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alnylam in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Die Analysten haben Alnylam in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 10 "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Die durchschnittliche Empfehlung für Alnylam aus dem letzten Monat ist jedoch "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das Kursziel für die Aktie der Alnylam liegt im Mittel bei 242,54 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 24,42 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten für die Aktie der Alnylam die Einschätzung "Gut".