Almonty Industries Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Almonty Industries auf 14,27 geschätzt, was bedeutet, dass die Börse 14,27 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 320 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher wird sie auf Grundlage des KGV als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Almonty Industries im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,59 Prozent erzielt, was 10,04 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,55 Prozent, und Almonty Industries liegt aktuell 10,04 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Almonty Industries auf 7-Tage-Basis bei 28,57 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "gute" Bewertung für den RSI7 ergibt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "neutral" eingestuft, da der RSI weniger stark schwankt und aktuell weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese derzeit bei 0,57 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 0,54 CAD liegt, was einem Abstand von -5,26 Prozent entspricht und die Einstufung "schlecht" erhält. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,53 CAD, was einer Differenz von +1,89 Prozent entspricht und somit ein "neutral" Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "neutral" bewertet.