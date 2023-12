Almonty Industries Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Almonty Industries bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,27 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dieser Wert liegt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der derzeit bei 319 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. In Bezug auf Almonty Industries zeigt die Diskussionsintensität eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Die technische Analyse der Almonty Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,57 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,52 CAD, was einem Unterschied von -8,77 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,53 CAD, wodurch der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,89 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Almonty Industries insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Almonty Industries derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,84 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Schlecht" und "Neutral" in den verschiedenen Bewertungskategorien, was auf eine gemischte Markteinschätzung der Almonty Industries-Aktie hindeutet.

