Almonty Industries Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse der Almonty Industries zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,56 CAD liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,59 CAD notiert, was einem Abstand von +5,36 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,58 CAD, was einer Differenz von +1,72 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Almonty Industries beträgt derzeit 77,78 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Almonty Industries in diesem Punkt also als "Schlecht" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,59 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Almonty Industries damit 0,98 Prozent über dem Durchschnitt (-21,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -21,57 Prozent, und Almonty Industries liegt aktuell 0,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich festhalten, dass Almonty Industries über einen längeren Zeitraum hinweg eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher eine "Schlecht"-Einstufung erfährt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Änderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Almonty Industries in diesem Punkt führt.