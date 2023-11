Almonty Industries Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Almonty Industries":

Der Aktienkurs von Almonty Industries liegt derzeit 0 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Im Vergleich zu den letzten 200 Tagen ist die Situation jedoch schlechter, da der Kurs um 19,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als neutral eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Almonty Industries wird von weichen Faktoren wie Kommentaren in sozialen Medien beeinflusst. Eine Analyse zeigt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Damit wird die Stimmung als gut bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Materialien-Sektor liegt Almonty Industries mit einer Rendite von -11,11 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Metalle und Bergbau-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 5,07 Prozent deutlich schlechter ab. Daher wird die Entwicklung der Aktie im letzten Jahr als schlecht bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen an. Ein RSI von 70,59 deutet auf eine überkaufte Situation hin, was als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 48 und zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als schlecht eingestuft.