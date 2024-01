Almadex Minerals Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten Wochen konnte bei Almadex Minerals -New keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Almadex Minerals -New daher eine "Neutral"-Stufe.

Die Anleger haben den Wert in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,39 Prozent erzielt, was 15,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,33 Prozent, und Almadex Minerals -New liegt aktuell 15,06 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 10,85 Euro, was 97 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 324, wodurch der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet wird.