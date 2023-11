Almadex Minerals Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Sage Group":

Almadex Minerals -New schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,82 Prozentpunkte unter dem üblichen Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem niedrigeren Ertrag und einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Almadex Minerals -New-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 53,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Almadex Minerals -New in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -15,68 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Almadex Minerals -New in den letzten Wochen überwiegend positiv waren. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.