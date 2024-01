Mit Almaden Minerals wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Almaden Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,33 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -32,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -10,52 Prozent, und Almaden Minerals schnitt um 32,81 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine positive Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Almaden Minerals-Aktie von 0,19 CAD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,19 CAD) im neutralen Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein neutrales Signal hin, da der Aktienkurs einen Abstand von 0 Prozent aufweist.

Die Dividendenrendite von Almaden Minerals liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik seitens der Redaktion.