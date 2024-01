Almaden Minerals Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die Almaden Minerals wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,19 CAD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,18 CAD) um -5,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,19 CAD zeigt eine Abweichung von -5,26 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Almaden Minerals-Aktie hat einen Wert von 66 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis (56,25) deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividende weist Almaden Minerals eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Almaden Minerals ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Almaden Minerals. Dies führt zu einer Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.